Fair & Gut bei Aldi – was das Tierwohl-Versprechen bringt

Obst und Gemüse am liebsten Bio und aus der Region, Fleisch nur von glücklichen Tieren - das ist das, was Hessens Verbraucher*innen immer mehr wollen. Ausgerechnet Discounter Aldi verspricht jetzt: mehr Tierwohl für alle! "Fair & Gut" heißt das Zauberwort - was steckt hinter dieser Strategie? Marketinggag oder das wirkliche Versprechen des Billigheimers für tatsächlich mehr Tierwohl? Mex spricht darüber mit Ernährungsexperte und Verbraucherschützer Armin Valet...