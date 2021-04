Es ist bloß ein Prototyp. Doch Coca-Cola versucht sich derzeit an einer neuartigen, umweltfreundlichen Verpackung für Getränke: die Flasche aus Pappe. Ist das noch Wunsch oder schon Wirklichkeit? Wir schauen uns verschiedene Getränkeverpackungen genauer an, erklären wie viel "Greenwashing" in solchen Aktionen steckt und welche Investitionen Konzerne und Verpackungsindustrie derzeit tätigen, um Dosen und Flaschen recyclingfähiger und umweltfreundlicher zu gestalten.