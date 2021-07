Fleischproduktion – wie die Hessen auf Tönnies und Co reagieren

Es gibt sie noch, die Metzger, die ihr Fleisch selbst schlachten. Auch in Hessen. Doch spätestens seit den Corona-Vorfällen 2020 bei Europas größtem Fleischkonzern Tönnies steht eine ganze Branche am Pranger. Was macht das mit denen, die ihren Job vorschriftsmäßig ausführen? Hessens Verbraucher sind verunsichert. Wir rechnen außerdem aus, wie teuer Fleisch für bessere Bedingungen für Mensch und Tier sein müsste ...