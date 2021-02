Eine überflutete Altstadt in Büdingen, vollgelaufene Keller in Fulda, Biblis und anderen Orten in Hessen. Schon jetzt sind die Schäden des Hochwassers enorm. Und die Pegel steigen hier und da weiter. Wer als betroffener Bürger eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen hat, kann sich glücklich schätzen. Denn einen gesetzlichen Anspruch auf solch eine Versicherung gibt es nicht. In besonders gefährdeten Gebieten verweigern die Versicherungskonzerne mitunter eine Absicherung. Verbraucherschützer fordern deshalb seit Jahren eine gesetzliche Versicherungspflicht und verweisen auf andere EU-Länder. Ist das sinnvoll? Wir fragen nach bei Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherportal Finanztip.