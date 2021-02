Milchalternativen boomen: Allein von Haferdrinks wurden 2019/2020 in Deutschland fast 38 Millionen Liter verkauft. Und der weltweite Markt von alternativen Milchprodukten soll laut Prognosen bis zum Jahr 2029 ein weltweites Marktvolumen von rund 34,6 Milliarden US-Dollar jährlich erreichen. Verzichten wir bald komplett auf Kuhmilch? Was Milchalternativen bei Verbrauchern so beliebt macht und warum Hersteller mit diesen Produkten wirtschaftlich so erfolgreich sind – das erfahren wir von mex-Ernährungsexperte Armin Valet.