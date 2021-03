Grill-Duell – wie Miele jetzt den Markt um Luxusgrills aufmischen will

Eigentlich machen sie Spülmaschinen und Waschmaschinen, doch das reicht dem Traditionsunternehmen Miele nicht mehr. Jetzt geht es ab an den Grill. Miele startet den Angriff auf Platzhirsch Weber. Denn der Grill-Hersteller profitiert von einem seit Jahren wachsenden Markt rund um richtig teure Luxusgrills. Auch andere Hersteller mischen mit, da werden Preise von bis zu 10.000 Euro aufgerufen – und bezahlt. Wie sich Mieles Markteintritt jetzt bemerkbar macht, das zeigen wir unter anderem in Deutschlands größtem Grill-Geschäft in Frankfurt.