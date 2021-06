Das Geschäft mit nachhaltiger Geldanlage boomt. Es fließt so viel Kapital wie noch nie in grüne Investments. Die Möglichkeiten sind so vielfältig, dass die meisten schnell überfordert sind. Klar ist: Festgelder bei grünen Banken bringen genauso wenig Zinsen wie bei klassischen. Lohnender sind da schon nachhaltige Aktienfonds. Doch es ist gar nicht so einfach, hier die richtigen Angebote im grünen Anlagedschungel zu finden.