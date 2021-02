Nach Angaben der WHO sollen weltweit über 200 Impfstoffentwicklungen gegen das Corona-Virus angelaufen sein. Davon sind bereits einige Impfstoffe im Einsatz: BioNTech/Pfizer, Moderna, CureVac, AstraZeneca. Allein von BioNTech/Pfizer und Moderna kann Deutschland also dieses Jahr mindestens 140 Millionen Impfstoffdosen erhalten. Die Impfung ist umsonst – der Impfstoff selbst kostet Geld. Die Preise der unterschiedlichen Impfstoffkandidaten variieren deutlich: zwischen 4 und 37 US-Doller je Injektion. Warum sind die Preise so unterschiedlich? Wie sich der Preis für den Corona-Impfstoff zusammensetzt, das erfahren wir im Gespräch mit Gesundheitsökonom Prof. Afschin Gandjour.