Erst in jüngster Vergangenheit haben uns zwei Beispiele gezeigt, wie verheerend die Folgen von Cyberkriminalität sein können: Nachdem ein Cyberangriff die größte Pipeline der USA lahmlegte, wurde in Irland gleich das ganze Gesundheitssystem Opfer einer groß angelegten Hackerattacke – was und wer steckt dahinter? mex-IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber erzählt es uns...