Kurzarbeit und Jobangst? Von wegen! In einigen Branchen und Unternehmen ist die einzige Frage: wie kommen wir an neue qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Drei hessische Unternehmen sind dabei besonders fleißig und deshalb in der Kategorie „Jobmotor“ im Rennen um den Titel des Hessen-Champions 2021. Wir besuchen die Firmen im Odenwald, in Offenbach und Frankfurt und erkunden das Geheimnis hinter dem Jobmotor.