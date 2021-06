Die Einen waren monatelang in Kurzarbeit, manch ein Unternehmen konnte viel weniger produzieren und verkaufen, auch Existenznöte gab und gibt es. Und jetzt? Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie ist zurück, Aufbruchsstimmung herrscht in der deutschen Wirtschaft. Was bedeutet das für uns und wie geht es jetzt weiter?