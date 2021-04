Wenn wir an Klimakiller denken, denken wir zunächst an Auto oder Flugzeug. Dabei macht Ernährung einen noch größeren Teil unseres ökologischen Fußabdrucks aus: 16%, um genau zu sein. Allein die Produktion tierischer Lebensmittel kommt auf einen CO2-Ausstoß vergleichbar mit allen Abgasen von Autos, Flugzeugen und Schiffen weltweit. Aber wie kann man sich denn nun eigentlich "klimafreundlich" ernähren? Auf welche Lebensmittel kommt es dabei an? Und kann man sich das überhaupt leisten? Genau das besprechen wir mit mex-Ernährungsexperte Armin Valet.