In Deutschland sind derzeit über 100 Millionen Kreditkarten im Umlauf. Kein Wunder, viele Anbieter werfen damit nur so um sich, zahlreiche Karten gibt es kostenlos. Und Bezahlen ohne Bargeld nimmt immer weiter zu. Doch viele Kreditkarten in Deutschland sind eigentlich gar keine. Haben Sie mal genau auf Ihrer Karte nachgesehen? Steht dort „Credit“ oder etwa „Debit“? Wir verraten, wer ein Interesse daran hat, dass vermehrt Debitkarten zum Einsatz kommen.