Küchen-Gadgets – was der Döner-Spieß für Zuhause kann

Es gibt viele kleine oder große Geräte für die Küche, die uns das Leben leichter machen sollen. Der klassische Toaster beispielsweise - er wurde vor über 100 Jahren erfunden, und man möchte ihn in keiner Küche mehr missen. Aber was ist mit modernen Gadgets wie einem automatischen Kartoffelschäler, dem Dönerspieß für zu Hause oder einem smarten Kontaktgrill? Lohnt es sich, dafür Geld auszugeben oder landen die Geräte nach dem ersten Gebrauch in der Ecke?