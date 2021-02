Lidl Plus App – was die digitale Kundenkarte dem Discounter bringt

Kundenkarten – jeder hat sie im Portemonnaie. Eine von Lidl oder Aldi gibt es dabei nicht. Doch der Discounter Lidl bietet seit einigen Monaten seine eigene App zum Download an. Mit der Lidl Plus App auf dem Smartphone gibt es an der Kasse Rabatte, außerdem winken Gewinnspiele. Das Konzept scheint aufzugehen. Warum geht Lidl diesen Sonderweg, anders als alle Konkurrenten? Was bringt die App den Kund*innen?