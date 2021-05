Briefe sortieren, Pakete zustellen - und das alles unter Zeitdruck zu den Kund*Innen bringen: Astrid Quetscher ist Postbotin und das mit Leidenschaft. Was sie als Zustellerin verdient und wann sie körperlich an ihre Grenzen kommt, das zeigen wir in "Lohnt sich das – was eine Postbotin verdient".