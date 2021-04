Ob in Rostock im Norden, Bad Kreuznach im Süden oder in Baunatal bei uns in Hessen: In ganz vielen Orten liegt viel Hoffnung auf der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Der Praxistest in immer mehr Städten soll neue Erkenntnisse bringen, wie eine Öffnung aussehen könnte, auch wenn das aktuell in weite Ferne rückt. Zugleich wächst schon jetzt die Kritik an der App aus Datenschutzgründen. mex-IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber liefert eine Einschätzung zur aktuellen Debatte.