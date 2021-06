Marken mit Mission – wie große Unternehmen an der Story stricken

Der Sportartikelhersteller befreit die Welt von Plastikmüll, die Textilindustrie macht urplötzlich langlebige Kleidungsstücke, der Lebensmittelkonzern bezahlt faire Löhne und will überhaupt gleich die ganze Welt retten. Marken haben heutzutage eine Mission. Ohne geht es nicht mehr. Das reicht von den ganz Großen bis zum kleineren Heizungsbauer. Ohne eine Geschichte, die den höheren Zweck nach vorne stellt, kommt kaum eine Marke mehr aus. Was steckt dahinter und wie kommt das bei Verbrauchern und Verbraucherinnen an?