Wie regional ist eigentlich unser (Bio-)Gemüse? Oft viel weniger regional, als man gemeinhin denkt. Lange Transportwege sind an der Tagesordnung. Doch es gibt einige Ideen, wie das geändert werden könnte. Eine davon: Market Gardening – und das gibt’s auch in Hessen! Wir stellen verschiedene Initiativen vor, die regionales Gemüse an den Mann oder die Frau bringen wollen und klären über verblüffende Fehlschlüsse in Sachen Klimafaktor auf.