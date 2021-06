u.a. mit folgendem Thema: Verpackungs-Ärger – welche Ideen für weniger Plastik sorgen sollen So viel Obst und Gemüse wie nie ist im Supermarktregal in Plastik verpackt. Die Recycling-Quote gerade beim „Gelben Sack“ lässt seit Jahren massiv zu wünschen übrig. Und doch tut sich etwas: Besonders die Industrie hat erkannt, dass die Konsumenten darauf achten, wie nachhaltig Verpackungen sind. Es gibt viele neue Ideen auf dem umkämpften Markt, gute und nicht so gute. Was funktioniert schon ganz gut und wo gibt es Nachholbedarf? Dazu sendet das hr-fernsehen am 04.08.2021 um 20:15 Uhr ein "mex Spezial" mit Claudia Schick.