Tönnies ist mit Abstand der größte deutsche Schlachtbetrieb. Viel Fleisch macht Milliarden-Umsätze. Doch der Schlachter macht plötzlich auch in Fleisch-Ersatzprodukten. Wir schauen, was dahintersteckt und warum ausgerechnet die größten Fleischkonzerne bei Veggie und Co mitmischen wollen.