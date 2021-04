Ein Schwein, das vor dem Schlachten auf Stroh und mit viel Platz lebt. So stellen wir Verbraucher*innen uns das gerne vor, wenn wir im Supermarkt zur Fleischtheke gehen. Dabei wissen die meisten, dass die Realität oft anders aussieht. In einigen Edeka Märkten allerdings wird der Wunsch nun Wirklichkeit, das Strohschwein ist da. Wir zeigen, was dahinter steckt.