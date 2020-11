Keiner Branche hat Corona so zugesetzt wie dem Luftverkehr. Meist gilt der Blick großen Fluggesellschaften oder Flughäfen. Dabei wirft Covid-19 auch ein Schlaglicht auf die Dauer-Probleme kleiner Regionalflughäfen in Deutschland. Einige waren schon vor Corona chronisch defizitär und sind jetzt echte Gräber für Steuergelder. Wie die hessische Version in Kassel Calden.