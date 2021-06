Inzidenzen unter 10! Es fühlt sich an, als könnte die Corona-Pandemie ein Ende finden. Zumindest die Wirtschaft zieht spürbar wieder an und das merken auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ein "Aufbruch nach Corona" steht bei vielen an, die Rückkehr aus der Kurzarbeit, ein Wiedersehen mit den Kolleg*innen im Büro oder schlicht überhaupt wieder die Chance dem eigenen Beruf nachzugehen.