Ostern steht vor der Tür. Und wer seit Monaten die eigenen vier Wände kaum verlässt, der freut sich vielleicht wenigstens darauf die Grill-Saison zu eröffnen. Also ab auf die Miele mit den Würstchen. Ja genau! Miele steigt neu ins Grill-Geschäft ein und will den Platzhirschen Konkurrenz machen. Wir zeigen, was dahintersteckt.