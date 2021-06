Viele Menschen in Deutschland haben während der Coronapandemie das Fahrrad für sich neu entdeckt. Das zeigen auch die die Zahlen: So wurden allein 2020 über fünf Millionen Fahrräder in Deutschland verkauft, der Umsatz ist im Vergleich zu 2019 auf rund 6,44 Milliarden Euro und damit um 61 Prozent gestiegen. Der Durchschnittspreis für ein Fahrrad liegt mittlerweile bei stolzen 1.200 Euro. Auch Anbieter von Fahrradleasing- oder Fahrradleihsystemen profitieren vom Fahrradboom. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite: Lieferengpässe bei Ersatzteilen und Fahrrädern. mex zeigt, wohin die Reise mit dem Rad noch gehen wird.