Sie sind jung und stehen das erste Mal mit beiden Beinen mitten im Berufsleben. Doch die Zahl der neuen Ausbildungsverträge ist allein im Jahr 2020 um 9,4 % gesunken. Warum ist das so? mex-Experte Herrmann-Josef Tenhagen erklärt, warum für viele Jugendliche eine Ausbildung nicht mehr in Frage kommt, inwieweit die Corona-Krise Einfluss darauf hat und was sich auf dem Ausbildungsmarkt in Zukunft ändern müsste, damit wieder mehr junge Menschen eine Ausbildung in Angriff nehmen...