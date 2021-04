Pandemie – was die Entscheidungen der Politik in Unternehmen bewirken

In regelmäßigen Abständen kommt die Politik in den sogenannten Bund-Länder-Treffen zusammen. Ministerpräsident*innen und Bundeskanzlerin Angela Merkel entscheiden, wie es weiter geht in Sachen Pandemie-Bekämpfung. Dabei werden mal mehr, mal weniger konkrete Maßnahmen beschlossen – und die haben Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wir begleiten hessische Unternehmen dabei, wie sie jeweils auf die neuen Bestimmungen reagieren.