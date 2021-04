Alsfeld, Baunatal, Dieburg – in diesen hessischen Kommunen soll es mit Schnelltests nun zurück in ein mehr oder weniger normales Leben gehen. Doch in Dieburg steht die Idee jetzt auf der Kippe. Außerdem ist eine Woche nach der Entscheidung klar: die Stadt selbst hatte sich absurderweise gar nicht selbst als Modellstadt beworben. Warum sie trotzdem ausgewählt wurde und warum die Entscheidung nun auf der Kippe steht, erklärt mex.