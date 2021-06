Plastikfreier Wochenmarkt – was sich an den beliebten Ständen tut

Auf die Plastiktüte zu verzichten, ist bei vielen längst Realität im Alltag. Immer weniger kommt sie zum Einsatz. Und das ist gut so, denn bis sich eine Plastiktüte zersetzt, vergehen Jahre – und die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt gerade einmal 25 Minuten. Auch auf den Wochenmärkten in Lorsch und Hanau ist "plastikfrei" angesagt, dabei ist das manchmal gar nicht so einfach.