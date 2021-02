Parkettboden aufarbeiten, Teppich verlegen, der Backsteinwand zu neuem Glanz verhelfen: Raumausstatter setzen Wohnträume handwerklich um. Shavano Forster ist einer von ihnen und ist stolz auf seinen abwechslungsreichen Handwerksberuf. Auch wenn am Abend schon mal Rücken oder Knie schmerzen – Lob und Anerkennung von den Kunden sind für ihn ein Ansporn. Über zu wenig Geld will der Raumausstatter auch nicht klagen und gibt darüber detaillierte Auskunft in einer neuen Folge unserer Reihe "Lohnt sich das?"