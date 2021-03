Die Sonne ist zurück – und mit ihr die Lust im eigenen Garten was zu schaffen. Dabei geht der Trend nicht erst seit Corona zum Anbau von Nutzpflanzen bis hin zur Selbstversorgung. Eigenes Gemüse, eigene Kräuter, Obst oder sogar Tiere – immer mehr Menschen werden Selbstversorger. Und wer nicht das komplette Paket stemmen will, der fängt zumindest mal im Kleinen an und schaut sich um, welche Pflanze welchen Nutzen hat.