Smoothies – was Obst aus der Flasche so teuer macht

Aus den Kühlregalen der Supermärkte und Discounter sind Smoothies schon seit Jahren nicht mehr wegzudenken. Püriertes Obst und Gemüse aus der Flasche ist beliebt - der Umsatz liegt zwischen 180 und 200 Millionen Euro pro Jahr in Deutschland. Dabei reicht die Preisspanne von 3,55 Euro bis 10,25 Euro pro Liter. Wer ist die Zielgruppe? Was macht Smoothies so teuer? Und sind die Obst- und Gemüsedrinks wirklich ihr Geld wert?