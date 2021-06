Sondertilgung – was wegen Corona jetzt viel einfacher ist

Stabile Einnahmen, aber weniger Ausgaben in der Coronakrise. So geht es vielen Deutschen. Am Ende des Monats bleibt Geld auf dem Konto übrig. Damit ist es immer mehr Leuten möglich, den Hauskredit schneller zurückzuzahlen. Ob eine Sondertilgung oder höhere Monatsraten der bessere Weg ist, erklärt mex-Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen.