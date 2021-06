Der Strom kommt aus der Streckdose und das Internet aus der Buchse in der Wand. Beides ist natürlich nicht so simpel. Fürs Internet gibt es eine neue Variante: Netz aus dem Weltall dank neuer Satelliten von Elon Musk. Ob das nur was für Unternehmen oder auch Menschen in abgehängten Regionen ist, weiß IT-Experte Sebastian Schreiber.