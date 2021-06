Es ist kein Scherz: Die UFO-Meldungen in Deutschland haben sich verdoppelt. Zentraler Grund dafür: Satelliten von Elon Musk. Das Programm namens Starlink ist aufgereiht wie an einer Perlenkette in schöner Regelmäßigkeit am Nachthimmel zu beobachten. Selbst die Europäische Raumfahrtagentur ESA sagt, es werde langsam voll am Himmel. Doch was ist Starlink überhaupt und was bringt es? Wir schauen, wie Elon Musk ländliche Regionen mit Internet versorgt und was das kostet.