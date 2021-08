Außenklima oder Bio-Haltung – drunter will es der Discounter Aldi bei seinem Frischfleisch-Sortiment nicht mehr machen. Das gilt zwar erst ab 2030, damit die Umstellung in den Ställen aber bis dahin vollzogen ist, muss jetzt gehandelt werden. Was bedeutet Aldis Revolution für die Höfe und steckt mehr dahinter als ein wohlklingendes Werbeversprechen?