Jede Woche eine neue Ersatz-Milch, das Regal für Soja-, Hafer- oder Mandelmilch in den großen Supermärkten muss stetig erweitert werden. Der Markt für Hafermilch ist der, der am stärksten wächst. Davon will jetzt auch ein Start-Up aus Frankfurt profitieren. Mit dabei im Gründerteam: Fußballnationaltorhüter Kevin Trapp.