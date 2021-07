Vegetarische Metzger – was die neue Fleisch-Alternative ausmacht

Der Markt vegetarischer Ersatzprodukte für Fleisch boomt. Und jetzt kommt ein Produkt in die Regale, das von sich selbst sagt: dieses Schnitzel lieben sogar Kühe. Maximal provokativ will "The Vegetarian Butcher" nicht weniger als eine Revolution im Ernährungsverhalten auslösen. Kann das klappen? Wie schmeckts und wer steckt eigentlich hinter dem neuen Produkt?