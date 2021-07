Fleischersatzprodukte werden in Deutschland immer beliebter, auch weil Fleisch in den vergangenen Jahren immer öfter in die Kritik geraten ist. Die Produktion pflanzlicher Fleischersatzprodukte dagegen hat im Vergleich zur Herstellung von etwa Rindfleisch 90% weniger Treibhausgase, auch der Wasser- und Flächenverbrauch ist um ein Vielfaches geringer, sagen Experten ...