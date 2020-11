Weihnachten fällt aus. Oder doch nicht? Ob wir zum Fest die Familie sehen können, steht derzeit in den Sternen. Wie so vieles in diesem Jahr ist auch Weihnachten durch die Corona-Pandemie bedroht. Bei vielen Familien löst das eine Trotz-Reaktion aus: jetzt erst recht! Verkäufer von Weihnachtsschmuck profitieren, denn wenigstens zuhause soll alles schön weihnachtlich aussehen.