Restaurants, der Getränkehandel und natürlich die Lebensmittelindustrie. An den schwarz-rot-goldenen Angeboten kommt derzeit keiner mehr vorbei. Doch bringt die Europameisterschaft wirklich was? Wie viel Wirtschaftsfaktor steckt in der EM für die heimischen Kneipen? Lohnt sich das Geschäft ohne Public Viewing und was verdienen Lebensmittelhersteller an den Fußball-Sondereditionen?