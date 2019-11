Die Auswahl an Adventskalendern wird immer größer, die Hersteller werden immer kreativer: Müsli, Gewürze, Sexspielzeug. Mex zeigt wie das Geschäft mit den 24 Türchen boomt.

Noch vor ein paar Jahren gab es hauptsächlich den klassischen Schokoladenadventskalender. Heute ist das anders. Mex besucht das Main-Taunus-Zentrum, Hessens größten Einkaufstempel. Ein Blick in die vorweihnachtlichen Schaufenster beweist: Der Handel setzt auf den Adventskalender als Kundenmagnet. Es gibt nichts, was es nicht gibt.

Das Geschäft ist mittlerweile riesig. So ist zum Beispiel Kosmetikriese Nivea im letzten Jahr auf den Zug aufgesprungen und bietet seitdem ebenfalls 24 Türchen an. Bereits in diesem Jahr verkauft das Unternehmen 200 Prozent mehr Kalender als noch 2018.

Auch der Erotikspielzeughersteller Amorelie bietet Adventskalender an, bereits seit 7 Jahren. Und das mit großem Erfolg. Amorelie schreibt dazu: „Die Anzahl der verkauften Kalender steigt von Jahr zu Jahr exponentiell.“

„Mit dem Kunden in Kontakt kommen“

mex besucht den Gewürzhersteller Ankerkraut. Die Geschäftsführer Anne und Stefan Lemcke haben vier verschiedene Adventskalender im Angebot - einer ist für dieses Jahr schon ausverkauft: „Das Weihnachtsgeschäft ist für uns superwichtig. In Q4 also in dieser Zeit Oktober, November, Dezember, machen wir doppelt so viel Umsatz wie in den anderen Quartalen. Die Adventskalender sind der wichtigste Teil des Weihnachtsgeschäfts. Hat Ankerkaut im ersten Jahr nur knapp 200 Adventskalender verkauft, sind es in diesem Jahr schon 30.000 Stück.

Um das zu stemmen und die 24 Türchen jedes Jahr zu etwas Besonderem zu machen, arbeiten 7 Mitarbeiter schon ab Mitte Januar an den Kalendern. Das Unternehmen möchte auch Menschen ansprechen, die Ankerkraut noch nicht kennen, sagt Stefan Lemcke: „Der Adventskalender ist für uns ein perfektes Tool, um Kunden, die uns noch nicht kennen, unsere gesamte Breite darzustellen und zu zeigen. Der kauft den Kalender und hat 24. Gewürze ja, also ganz tolle Möglichkeit, mit dem Kunden in Kontakt zu kommen.“

Kunden durch den Adventskalender gewinnen will auch IKEA. Dieses Jahr verkauft der Möbelgigant schätzungsweise 1,27 Millionen und dürfte Adventskalender-Topseller sein. Hier ist übrigens die gute alte Schokolade hinter den Türchen – außerdem Gutscheine im Wert von mindestens 10 Euro. Kosten 12,95 Euro.

Und was kostet das?

Den Klassiker unter den Adventskalendern gibt es schon für 99 Cent. Der Grund, warum das Geschäft mit den Kalendern so gut läuft, ist, dass die Hessen bereit sind wesentlich mehr dafür auf den Tisch zu legen. Im Schnitt würden die meisten Deutschen rund 20 Euro für einen Kalender ausgeben. Doch was kosten die immer aufwendigeren Modelle? Der von Seeberger mit Nüssen kostet 25 Euro. Der war in den letzten Jahren immer ausverkauft.

Noch weiter geht es mit dem Kalender von Just Spices. Für 24 Gewürze werden 109,99 Euro fällig. Kostet ein Döschen der Gewürze rund 5 Euro würde man für 24 Dosen schon 120 Euro zahlen – für Liebhaber lohnt es sich also.

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Es gibt immer mehr und immer besondere Adventskalender auf dem Markt. Wer also jetzt noch keinen hat, sollte sich beeilen. Ende der weiteren Informationen

Autorin: Naïma Kunze