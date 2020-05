Er ist Finanzprofessor aus Leidenschaft. Andreas Hackethal lehrt an der Goethe Uni und weiß, wie wir unsere Finanzentscheidungen treffen.

Finanzprofessor Andreas Hackethal ist nicht nur preisgekrönter Universitätsprofessor. Er ist unser Experte für alles, was die Finanzentscheidungen von Tamo und Chris-Oliver Schickentanz anbelangt. Hier kommt sein Steckbrief:

Name:

Prof. Dr. Andreas Hackethal

Funktion:

Professor für Finanzen am House of Finance der Frankfurter Goethe Uni

Leben:

Studium der Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt und Iowa. Promotion und Habilitation an der Goethe-Universität Frankfurt. Stationen bei einer Bank und einer Unternehmensberatung. Professor an der European Business School in Oestrich-Winkel. Seit 2008 Professor an der Goethe Uni Frankfurt.

Statement:

"Faszinierend macht den Kapitalmarkt, dass er scheinbar schnellen Reichtum nur für die Profis verspricht, in Wahrheit der knallharte Wettbewerb zwischen den Profis aber dazu führt, dass selbst Anfänger Profirenditen erzielen – sofern sie die Grundregeln beherzigen."

Challenge-Tipp:

"Zu Beginn habe ich mit Augenzwinkern gesagt, dass das Tier gewinnen wird, weil ich die Chancen bei 50:50 sah. Die Strategie von Herrn Schickentanz, das Risiko über mehrere Branchen zu verteilen, hat unter dem nicht vorhersehbaren Corona-Schock jedoch weniger gelitten. Den Nachteil wird Tamo, der Elefant, wohl nicht mehr aufholen, so dass ich erwarte, dass Herr Schickentanz am Ende das Rennen machen wird."