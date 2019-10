Es ist wieder Apfelzeit und die Hessen freuen sich. Doch einen hessischen Apfel im hessischen Supermarkt zu finden, ist nicht so leicht. Mex will wissen: Wo landen die Äpfel aus Hessen und welcher Supermarkt oder Discounter verkauft die meisten?

Mex besucht Andreas Klein, Hof Birkenhöhe, in Wiesbaden-Nordenstadt. Er ist einer von 150 hessischen Apfelbauern und bei ihm sehen wir: Hessen steckt in der Apfelsaison. 16 verschiedene Apfelsorten baut der Landwirt auf knapp 13 Hektar an. Zurzeit wird geerntet: „Also in unserem Betrieb sieht die Apfelernte eigentlich sehr zufriedenstellend aus. Wir dürfen uns nicht beschweren. Nach einem sehr sehr trockenen Vorjahr und nach einem wiederrum trockenen Jahr in diesem Jahr. Haben wir eigentlich eine sehr schöne Apfelernte.“

Sind die Äpfel vom Baum werden sie in der Sortieranlage nach Größe getrennt und entsprechend verpackt. Rund 500 t Äpfel werden hier pro Jahr gepflückt und verpackt. Doch wo landen sie? „Wenn man eben wie wir ein großes Standbein in der Apfelproduktion hat, dann muss man sich schon Gedanken machen wie man über den Hofladen hinaus die Menge vermarkten kann.“

So verkauft er 25 Prozent seiner Äpfel über seinen Hofladen oder Direktvermarkter in der Nähe. 5 Prozent gehen an kleinere Abnehmer, wie Bäckereien und der Großteil der Äpfel, nämlich 70 Prozent gehen an Supermärkten in der Region. Seine Äpfel landen dann zum Beispiel hier bei Edeka in Eppstein. Das Kilo gibt es zwischen 2 und 2,99 Euro. Doch uns fällt auf in den Supermärkten, es gibt nicht nur hessische Äpfel. Neuseeland, Chile, Italien. Die Preise reichen von 2,49 bis 3,79 Euro das Kilo.

Wo gibt es hessische Äpfel?

Wir wollen es genau wissen. Welcher Supermarkt ist der größte hessische Apfelhändler? Wir machen die Stichprobe in Eppstein im Taunus. Los geht es bei Aldi. Insgesamt finden wir hier 10 verschiedene Apfelsorten. Nur 5 davon kommen aus Deutschland und keiner aus Hessen. Ähnlich sieht es bei Lidl aus. Hier werden 7 verschiedene Apfelsorten angeboten und nur einer davon kommt aus Deutschland. Einen hessischen Apfel suchen wir auch hier vergebens.

Nächster Testmarkt in unserer Stichprobe Tegut. Hier finden wir 16 verschiedene Äpfel und immerhin 9 davon sind aus Deutschland. Trotzdem auch hier – keiner aus Hessen. Bei Edeka ist das Angebot an Äpfeln groß. 16 verschiedene Sorten, 10 davon aus Deutschland. Und hier gibt es auch die ersten hessischen Äpfel in unserer Stichprobe – ganze 4 verschiedene.

Sieger in unserer Stichprobe ist allerdings Rewe. Von ganzen 18 verschiedenen Äpfeln kommen 13 aus Deutschland und sogar 7 verschiedene hessische Äpfel werden angeboten.

Zu wenig Äpfel

Insgesamt sind wir überrascht. Jetzt zur Apfelzeit finden wir in vielen Supermärkten gar keine hessischen Äpfel. Warum ist das so? Zurück zu Landwirt Andreas Klein. Von ihm wollen wir wissen warum es nicht in allen Supermärkten und Discountern in Hessen auch hessische Äpfel gibt. „Ich vermute, dass wir wahrscheinlich zu wenig Äpfel zur Verfügung hätten für alle hessischen Supermärkte. Hessen ist dann schon doch relativ relativ groß. Wir können auch selbst nicht alle Märkte, die uns Anfragen bedienen.

Ein weiteres Problem: Wer Supermärkte beliefern will, muss das auch das ganze Jahr tun und nicht nur jetzt zur Apfelzeit: „Wenn man in den Einzelhandel bedient, muss man das kontinuierlich machen und kann nicht sagen ich habe jetzt einen Monat Äpfel und dann habe ich leider nichts mehr. Ich komm dann nächstes Jahr wieder. Das ist etwas schwierig. Von daher Kontinuität, Nachhaltigkeit und auch wirklich qualitativ hochwertige Ware.“

Autor: Naïma Kunze