Was ist da denn los? Die Hessen haben immer weniger Lust auf Bier. Und das merkt eine ganze Branche. Mex erklärt, warum auf dem Biermarkt gerade so viel los ist und was das für Hessens Brauer und Kunden bedeutet.

Mex ist in Darmstadt bei Mario Maruhn. Der Getränkehändler verkauft Bier auf über 1300 qm2 Fläche – von billig und teuer über regional bis international.

Der Biermarkt ist im Umbruch, weiß Getränkehändler Maruhn vom Getränkefachmarkt Maruhn: "Der klassische Biertrinker wir immer älter – und wenn man älter wird, trinkt man immer weniger Bier. Die jungen Leute, die nach kommen, die trinken viele andere Sachen. Die Rohstoffe werden teurer. Die Energiekosten gehen hoch. Die Lohnkosten gehen hoch."

Weitere Informationen Insgesamt haben im Jahr 2018 deutsche Brauereien rund 8,7 Mrd. Liter Bier hergestellt. Allerdings: 2019 waren es nur noch 8,5 Milliarden Liter, ein Minus von 2,5 Prozent. Und auch in Hessen sank der Bierabsatz um 1,1 Prozent. Gleichzeitig ist Bier seit 2017 um vier Prozent teurer geworden. Ende der weiteren Informationen

Den Preisanstieg gleichen vor allem die großen Brauereien durch Massenproduktion und -Verkauf aus. Maruhn kritisiert das aus Händlersicht: Denn diese Preispolitik münde im Preisdumping. "Die machen ständig Preiserhöhungen. Aber der Aktionsanteil von fast 80 Prozent, also der Aktionspreis von unter 10 Euro, der geht einfach nicht hoch." Viel Bier für wenig Geld. Das schaffen kleinere Brauereien auf diesem Produktions-Level nicht. Sie punkten aber mit Tradition, Handwerk und Rohstoffen aus der Region.

Weitere Informationen Mehr zum Thema Hessens Biere – Wo kleine Brauereien erfolgreich sind Ende der weiteren Informationen

In Kassel besuchen wir die Brauerei Hütt: 5,3 Mio. Liter Bierabsatz jährlich, rund 6,4 Mio. Euro Umsatz. Zum Vergleich: Die Bitburger-Gruppe macht fast 800 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Hütt-Inhaber Frank Bettenhäuser kann und will aber gar nicht mit den "Großen" mithalten. Denn so ein Konzernbier, meint Hütt, müsse im Grunde massenfähig sein. "Es muss in Flensburg schmecken, es muss in München schmecken, in Chemnitz und Aachen schmecken. Wir richten uns deutlich an der Region aus."

Weitere Informationen Nicht nur hessisches Bier wird bei uns getrunken: Knapp 22 Millionen Liter wurden aus dem Ausland nach Hessen importiert. Den größten Anteil an Bierimporten hatte 2018 Irland mit rund 12 Millionen Litern. Rund 15 Millionen Liter hessische Brauereierzeugnisse wurden in alle Welt exportiert. Mit knapp 4 Millionen Litern wurde das meiste davon in die Volksrepublik China geliefert. Ende der weiteren Informationen

Der Genussaspekt wird größer

Videobeitrag Video zum Video Hessens Biere – wo kleine Brauereien erfolgreich sind [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Bei Hütt vertraut man daher auf Familienrezepte und die enge Bindung an Mensch und Geschmäcker in Nordhessen. Die Brauerei hat aktuell 18 Sorten Bier im Angebot: "Also früher war klassisch: Bier löscht Durst und ist nach dem Sport gut. Das ändert sich, der Genussaspekt beim Bier wird deutlich größer."

Genuss, Lust auf Vielfalt und Regionalität – doch reicht das aus, um genug Bier zu verkaufen? Fakt ist, dass manche hessische Privatbrauerei von großen Braugruppen geschluckt wurde.

Weitere Informationen Binding: 2002 von Radeberger übernommen.

Licher: gehört seit 2004 zur Bitburger-Gruppe.

Schmucker: seit 2006 Teil der Paulaner-Brauereien. Ende der weiteren Informationen

Videobeitrag Video zum Video Bier richtig selber brauen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Das jüngste Beispiel ist Pfungstädter: Hier wird um die Übernahme noch verhandelt. Die Nase vorn hat derzeit ein Investor aus Hessen, der Pfungstädter zur "modernsten Brauerei der Welt" machen will. Das Ziel ist klar: Bierabsatz erhöhen, den Umsatz steigern.

Aktuell machen etwa sieben Groß-Brauereien rund 70 Prozent des deutschen Biermarktes aus. Hütt-Inhaber Bettenhäuser bleibt gelassen und sich treu: "Regionalität, Handwerk und Emotionalität ist eigentlich eine Einheit. Und das ist eigentlich das, was den kleineren und mittelständischen Brauereien das Überleben ermöglicht.

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Auch 2020 stehen große und kleine Brauereien zwischen Wettbewerb und Herausforderung. Das muss aber kein Nachteil für Hessens Kunden sein: Immerhin war die Auswahl an verschiedenen Bieren für unterschiedliche Geschmäcker noch nie so groß wie jetzt. Ende der weiteren Informationen

Autor: Holger Barthel