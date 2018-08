Wir machen eine Geschmacksprobe. No-Name gegen Marke. Gibt es einen Unterschied? MEX zeigt, warum es sich lohnt nicht immer gleich zur Marke zu greifen.

Wir treffen Ina Boltholt von der Stiftung Warentest. Sie testet seit Jahren Lebensmittel. 72 Tests mit über 1700 Produkten hat sie ausgewertet. Das Ergebnis: Wir haben die Testergebnisse von Marken und Eigenmarken verglichen und festgestellt, dass sie insgesamt bei den Qualitätsurteilen etwa gleich abschneiden.“

Nun ist es also bewiesen. Eigenmarken sind besser als ihr Ruf. Keine grundsätzlichen Unterschiede mehr bei der Qualität. Das ist erstaunlich, galten doch Marken als besonders qualitätsvoll. Auffällig für die Testerin ist, dass teure Marken schadstoffbelasteter sind: „Sie sind häufiger mangelhaft. Das hängt auch damit zusammen, dass Markenartikel auch häufiger bei Innovationen vertreten sind, das heißt bei Produktneuheiten, wo auch häufig noch was im Argen liegt.“

Und nicht nur wenn es ums allgemeine Sortiment geht, punkten die Eigenmarken. Sogar die Bio–Eigenmarken sind im Durchschnitt 10 Prozent qualitativ besser, so Stiftung Warentest.

Da fragt sich nur noch, wer von den Supermärkten und Discountern die beste Qualität bei den Eigenmarken liefert? Eine Auswertung der Tests zeigt, Gewinner ist Lidl, gefolgt von Aldi Nord. Auf Platz 3 liegt Rewe. Nun zum Geschmackstest mit Verbrauchern. Das Ergebnis des MEX-Geschmackstests von 6 Produkten: Unentschieden.

