Ob an den Schaufenstern oder im Internet, der Black Friday wirft seinen Schatten voraus. Wie finden wir die echten Schnäppchen? Mex hat recherchiert: Bei welchen Produkten können wir sparen? Und was sind Mogelpackungen?

Am letzten Freitag im November versprechen zahlreiche Händler sensationelle Rabatte. Und das kurz vor Weihnachten. Was früher Schlussverkauf hieß, nennt sich heute Black Friday und Cyber Monday. Allein an diesen 2 Tagen im November wurden 2017 2,1 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 2018 2,4 Milliarden Euro und in diesem Jahr rechnet der Handel mit rund drei Milliarden Euro.

Doch wer bezahlt den Preis? Händler oder Kunden? Michael Stempin vom Preisvergleichsportal idealo hat 2.500 Produkte beobachtet und mit dem Black Friday 2018 verglichen. Nur 15 Prozent waren damals echte Schnäppchen.

Nicht an den Preisen kurz vor dem Angebotstag lassen sich die Schnäppchen erkennen, sondern an den Durchschnittspreisen über einen längeren Zeitraum. Bei vielen Produkten zieht der Preis vor der heißen Phase nochmal richtig an, um dann am entscheidenden Tag X umso tiefer zu fallen:

Weitere Informationen Einige Beispiele: die begehrte Microsoft XBox One mit 2 Spielen: der aktuelle Preis beträgt 455 Euro. Der Durchschnittspreis übers Jahr gesehen liegt bei nur 390 Euro.

oder die Kaffemaschine von Nespresso: aktuell hat sie erstmals die 200 Euro Marke geknackt. Der Durchschnittspreis beträgt allerdings 196 Euro.

ebenfalls beliebt, um das Weihnachtsgeschäft zu eröffnen: LEGO! Beispiel: der Ninjago City Hafen liegt aktuell bei 190 Euro, der Durchschnittspreis beträgt lediglich 163 Euro. Ende der weiteren Informationen

Statt Rabatt: drauflegen!

Und so werden die groß angekündigten Rabatte plötzlich winzig klein. Stempin von idealo sagt: „Im Grunde ist es so, dass über die gesamte Bandbreite nur 6 Prozent Ersparnis im Schnitt möglich sind.“

Es kann sogar noch schlimmer kommen - nämlich, dass die Kunden am Tag der großen Rabatte drauflegen. Zum Beispiel Douglas: die Parfümerie verspricht am Black Friday 20 Prozent auf alles. Im Ergebnis sah das bei der letzten Rabattaktion so aus: Ein Eau der Toilette "Mercedes Benz " kostete mit 20 Prozent Nachlass 60 Euro und lag damit weit über dem Preis der Mitbewerber, der bei durchschnittlich 30 Euro lag.

Bei Fernsehern kann sich warten durchaus lohnen, weiß Stempin: Bei Fernsehern ist es so, dass man nach dem Black Friday Glück haben kann, dass man da 10,15 Prozent Rabatt rausholen kann.“

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Es gibt sie tatsächlich, die echten Schnäppchen. Um die zu finden, sollte man langfristig Preise vergleichen um so gut vorbereitet echte Rabatte zu erkennen. Ende der weiteren Informationen

Autorin: Anke Heinhaus