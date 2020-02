Corona-Auswirkungen – Was die Wirtschaft in Hessen vom Virus spürt [Videoseite]

Das Coronavirus und die Auswirkungen auf Hessen: Wie wichtig chinesische Touristen sind, fällt erst richtig auf, wenn sie nicht mehr kommen. Mex zeigt, wie viel Geld chinesische Reisende normalerweise hier lassen.

Mex am Flughafen Frankfurt im Transitbereich. Wie wichtig die Kundschaft aus Fernost ist, zeigt diese Frau: Ngoc Han Stefanie Truongs einziger Job ist es, als persönliche Einkaufsberaterin chinesische Touristen beim Shoppen unterstützen. 10 Chinese Personal Shopper sind hier täglich im Einsatz.

Marken-Handtaschen, Schuhe, Kosmetik: Kunden aus China kaufen gerne in Deutschland. Denn in ihrem Heimatland ist die Ware meist teurer. Der Flughafen-Betreiber hat das erkannt. Angefangen mit einer Einkaufsassistenz in 2012 sind inzwischen ganze 22 zur Beratung der Chinesen angestellt – 10 pro Tag.

Ngoc Han Stefanie Truong, Chinese Personal Shopper, sagt: "Viele, die aus China kommen haben Listen von ihren Freunden oder Familien, was für Produkte sie haben wollen. Und die suchen dann immer auf die Schnelle viele Produkte."

Doch Chinesen zum Beraten findet Stefanie hier im Moment kaum. Insgesamt haben weltweit rund 30 Fluggesellschaften die Flüge nach China gestrichen. Pro Woche fehlen damit ungefähr 8.000 Passagiere.

Zu früh für eine Bilanz

Alleine die Lufthansa hat 45 Passagierflüge die Woche nach China abgesagt. Die Folge sind weniger Fluggäste, besonders am Frankfurter Flughafen. Und das ist noch nicht alles. Auch bei der Frachtfluggesellschaft Lufthansa Cargo machen sich die fehlenden Flüge bemerkbar, sagt der Vorstandsvorsitzende Peter Gerber: "Das ist für die Cargo insoweit auch relevant, als wir eben ein Teil unserer Fracht in den Bäuchen der großen Passagiermaschinen fliegen. Es heißt, die sind damit schon mal alle weggefallen."

Und dabei bleibt es nicht, denn auch die Lufthansa Cargo hat ihre Flüge nach China ordentlich zurückgeschraubt. Satt 15 pro Woche heben derzeit nur 6 Frachter Richtung China ab. Weniger transportierte Fracht bringt auch weniger Geld: "Ganz sicher ist es wird Spuren hinterlassen. Wenn man plötzlich nur noch ein Drittel und weniger fliegt und dann sich langsam auf die Hälfte wieder hoch robbt, aber das mit sehr viel größerem Aufwand tun muss, dann ist es vollkommen klar, dass es nicht folgenlos bleibt. Aber für eine Bilanzierung ist es da im Moment einfach noch zu früh."

Auswirkungen auf die Hotelbranche

Kaum Flüge, kaum Gäste. Dabei sind chinesische Reisende unglaublich wichtig geworden. Deutschland ist bei Chinesen das europäische Reiseziel Nummer 1. So sind auch die Übernachtungszahlen durch die Decke gegangen.

Gab es 2009 noch 820.000 Übernachtungen von Chinesen pro Jahr waren es 2018 schon 3,02 Millionen. Ein Plus von 268 Prozent.

Allein in Hessischen Hotels übernachteten Chinesen 2019 über 549.000 mal. Beim Hessischen Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA in Frankfurt. steht Kerstin Junghans in Kontakt zu hessischen Hoteliers und weiß, dass sich der Corona-Virus auch hier bereits bemerkbar macht: "Gerade der asiatische Markt ist ein wichtiger Quellmarkt für Deutschland, Frankfurt und Hessen. Durch die Reisebeschränkungen in China, dadurch, dass chinesische Gäste gar nicht mehr ausreisen dürfen, hat das natürlich Auswirkungen auf die Hotelbuchbuchungen."

Die Folge sind rückläufige Umsatzzahlen und Stornierungen bestehender Buchungen in hessischen Hotels. Gerade zu Messezeiten kommen weniger chinesische Businessleute.

Nur vereinzelte Touristen

Touristen aus China kommen nicht nur gerne nach Deutschland. Sie kaufen hier auch überdurchschnittlich viel ein. 2018 machten sie so einen Umsatz von 6 Milliarden Euro. Frankfurt ist bei ihnen die zweitbeliebteste Stadt des Landes. Wie macht sich hier ihr Fehlen bemerkbar?

Mex auf dem Römerberg. Viele der Geschäfte und Gastronomien hier mitten in Frankfurt sind auf Touristen aus Asien ausgerichtet.Doch momentan sieht es rund um den Römer anders aus. Gäste aus China sieht man hier nur vereinzelt.

Chinesische Reisende sind wichtig für Hessens Wirtschaft. Momentan kommen sie kaum – der Umsatz sinkt. Welche Folgen das auf Dauer hat, ist aber noch nicht abzusehen

