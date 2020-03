Corona-Virus – was in Hessen davon jetzt zu spüren ist [Videoseite]

Coronavirus – Was in Hessen jetzt davon zu spüren ist

Corona ist in Hessen angekommen. Mex zeigt welche Auswirkungen wir gerade im Alltag spüren und warum Panik nicht angebracht ist.

Los geht’s beim Einkaufen. Wer dieser Tage in einem hessischen Supermarkt unterwegs ist, dem fallen vor allem die nackten Regale auf. Die Aufregung hält sich trotzdem bei vielen Hessen mit denen wir sprechen in Grenzen. Und das ist auch gut so, bestätigt Rewe auf Anfrage:

Weitere Informationen Wir haben bundesweit eine verstärkte Nachfrage nach langhaltbaren Lebensmitteln, Konserven, Drogerie. Es gibt keine Engpässe in der Warenversorgung. […] Wir sind gut auf die Situation eingestellt. Ende der weiteren Informationen

Rewe und die anderen Supermärkte haben umgestellt und beliefern die Märkte häufiger. Lücken im Nudelregal haben übrigens bei Rewe auch noch einen anderen Grund. Weil der Supermarkt und der Nudelhersteller Barilla sich auf keinen Preis einigen konnten, hat der Händler die Marke ausgelistet.

Was viele Hessen jetzt ebenfalls kaufen sind Sprays zum Desinfizieren. Auch die sind in verschiedenen Drogerien vergriffen. Die Frankfurter Apothekerin Lisa Schirmer erzählt uns, wie die Kunden ihr die Ware förmlich aus den Händen rissen. An einem Tag hat sie Desinfektionsmittel für einen ganzen Monat verkauft – den kompletten Vorrat der Apotheke. Jetzt wurde nachbestellt. Wann und wie viel nachkommt ist aber offen. Generell versucht Lisa Schirmer ihren Kunden die Verunsicherung zu nehmen und klärt mit Handzetteln auf.

Schutzmasken können teuer sein

Auch am Frankfurter Flughafen merkt man, dass das Coronavirus in Deutschland angekommen ist. So auch bei Familie Bauer-Steinnagel. Mit Freunden geht es für sie für ein paar Tage nach Portugal. Wie viele andere Reisende sind auch sie vorbereitet. Sabine Bauer-Steinnagel sagt sie habe Mundschutz dabei: "Aber ich habe auch Desinfektionsmittel dabei, also Handdesinfektionsmittel, vor allem die Hände sollen sauber bleiben." Den Spaß am Urlaub wollen sie sich trotzdem nicht vermiesen lassen – wie viele andere Reisende.

Kann man derzeit einfach stornieren? Wir treffen den Wiesbadener Reiserechtsexperten Holger Hopperdietzel: "Der Reisende hat das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn im Zielgebiet tatsächlich ernsthafte Gefahren für die Gesundheit oder für die Durchführung der Reise bestehen. Aber wenn diese Gefährdungslage überhaupt nicht besteht, dann hat man kein Recht den Reisevertrag zu kündigen."

Panik ist sicher kein guter Ratgeber. Denn manche nutzen sie zur Abzocke. Das zeigt auch das Phänomen der Atemschutzmaske. Das Produkt ist so beliebt das manch einer das 10er Pack Atemschutzmasken für 999 Euro anbietet. Zum Vergleich in der Apotheke würde das gleiche Modell 4,50 Euro kosten.

"Falsches Sicherheitsgefühl"

Aber die Apothekerin Schirmer rät sogar vom Gebrauch der Atemschutzmasken ab: "Wir raten ab vom Mundschutz, weil der Mundschutz ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt. Wir möchten die Kunden aufklären, dass sie eine gute Handhygiene haben, sich die Hände desinfizieren oder waschen und praktisch darauf achten, dass sie die Hand nicht zum Mund führen."

Aber auch das Fehlen von Desinfektionsmitteln macht sich im Internet bemerkbar. Auch das bieten einzelne Verkäufer zu illusorischen Preisen an. Lisa Schirmer rät statt sich teuer Desinfektionsmittel zu kaufen, lieber gründlich Hände waschen.

Weitere Informationen Das Mex-Fazit: Auch wenn die Auswirkungen des Corona-Virus in Hessen zu spüren sind, gibt es keinen Grund zur Panik. Ende der weiteren Informationen

Autorin: Naïma Kunze